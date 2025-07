Wimbledon agrodolce per i colori italiani

Wimbledon si conferma un torneo imprevedibile e ricco di emozioni, regalando ai tifosi italiani un mix di gioia e tensione. Jannik Sinner, nonostante le difficoltĂ fisiche, si conquista i quarti di finale grazie anche al ritiro di Dimitrov. Una giornata di alti e bassi che testimonia quanto lo sport possa essere imprevedibile. E mentre Sinner lotta con coraggio, il torneo continua a sorprendere, lasciando tutti con il fiato sospeso...

A Wimbledon una giornata vissuta sull’altalena delle emozioni per gli italiani in gara. Un Sinner  sotto di due set conquista i quarti di finale dopo il ritiro per infortunio di Grigor Dimitrov.  E’ apparso decisamente in difficoltĂ Jannik. Una scivolata a inizio primo set gli causa un dolore al gomito. La sua performance è insufficiente e Dimitrov, impeccabile, prende il largo portandosi su 2-0. Nel terzo set, dopo una caduta, il bulgaro accusa una forte fitta al pettorale destro. Non potrĂ riprendere il gioco. Match interrotto sul 3-6 5-7 2-2. Wimbledon, Sinner: “Non mi sento un vincitore”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Wimbledon agrodolce per i colori italiani

