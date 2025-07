Tony hawk’s pro skater 3 e 4 | guida ai loghi iron galaxy nascosti

Sei pronto a scoprire tutti i segreti nascosti in Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4? Tra le sfide più entusiasmanti c’è la ricerca degli Iron Galaxy Logos, simboli speciali che offrono ricompense esclusive e rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. In questa guida, ti sveleremo dove trovarli, alcuni dei quali sono davvero nascosti in modo astuto. Preparati a conquistare ogni livello e a sbloccare tutto il potenziale del tuo skate!

Nel mondo dei giochi di skate, la ricerca di oggetti nascosti e collezionabili rappresenta una sfida avvincente per i giocatori più appassionati. In Tony Hawk's Pro Skater 3+4, uno degli elementi più ricercati sono gli Iron Galaxy Logos. Questi simboli speciali sbloccano ricompense uniche che possono essere acquistate nel Secret Store dopo averli trovati in ogni mappa del gioco. La presenza di un logo in ciascun livello, alcuni facilmente visibili e altri estremamente nascosti, richiede abilità e attenzione ai dettagli. tutti gli iron galaxy logos in tony hawk's pro skater 3. il logo di tokyo è molto nascosto: c'è un trucco per trovarlo.

