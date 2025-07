Sinner problema durante il match a Wimbledon | medico in campo poi dramma Dimitrov

Un gesto inconsueto, uno sguardo al box, poi la tensione si fa palpabile: il problema di Sinner durante il match a Wimbledon ha richiesto l’intervento immediato dei medici in campo, trasformando il duello contro Dimitrov in un dramma adrenalico. Con il pubblico in attesa e il futuro incerto, ogni istante è cruciale per il sogno del tennista italiano di proseguire verso i quarti di finale. La speranza è che possa superare questo ostacolo e riscrivere la sua storia sull’erba londinese.

Il match si disputa sul Centre Court, il più prestigioso del torneo, con diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW. In palio c'è un posto nei quarti di finale, dove il vincitore affronterà Ben Shelton. Gli occhi del mondo del tennis sono puntati sul braccio di Jannik: la speranza è che non sia nulla di grave e che possa continuare il suo percorso sull'erba londinese. Un gesto inconsueto, uno sguardo al box, poi la richiesta d'aiuto. Jannik Sinner ha chiesto un Medical Time Out nel corso del match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Un problema al gomito destro, insorto in seguito a una caduta nel primo gioco, ha iniziato a condizionare il rendimento del numero uno del mondo, visibilmente infastidito nei turni di servizio.

