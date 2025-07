Allerta meteo 8 luglio | temporali forti e rischio in 14 regioni

Prepariamoci a un martedì di grande attenzione: l’Italia torna a fronteggiare un’ondata di maltempo con temporali intensi e rischi elevati in 14 regioni. La Protezione Civile ha emanato allerte arancioni, concentrandosi su Lombardia e Veneto, dove i fenomeni potrebbero essere particolarmente violenti. Rimanere informati e adottare le precauzioni necessarie diventa fondamentale per affrontare questa giornata che si preannuncia difficile e piena di sfide.

Il maltempo torna protagonista in Italia: martedì 8 luglio 2025 sarà una giornata da tenere d’occhio per gran parte del Paese. La Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo per temporali intensi, con rischi idrogeologici e idraulici diffusi. Diverse regioni saranno coinvolte, con livelli di criticità diversi a seconda delle aree interessate. Le allerta arancioni riguardano soprattutto Lombardia e Veneto per il rischio di forti temporali. In Lombardia, le zone più esposte sono la Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale e il nodo idraulico di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo 8 luglio: temporali forti e rischio in 14 regioni

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - luglio - temporali

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Allerta meteo domani (8 luglio) in 14 regioni per violenti temporali Vai su Facebook

?Allerta meteo Codice giallo per temporali forti 6 luglio 2025 https://tinyurl.com/5ys276td @ProtCivComuneFi Vai su X

Allerta meteo, domani allerta su 14 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Protezione civile, allerta su 14 regioni, rischio temporali; Allerta grandinate e fulmini su nove regioni, l'avviso della Protezione civile: calano le temperature, ma arrivano i temporali; Allerta gialla per temporali: previsioni e aggiornamenti.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio: le regioni a rischio - Maltempo con allerta meteo domani, martedì 8 luglio, su gran parte della penisola: sarà allerta arancione per temporali in settori di Lombardia e Veneto ... Riporta fanpage.it

Allerta meteo domani, martedì 8 luglio, in 14 regioni per violenti temporali ed eventi estremi. Ecco dove e quando - Allerta maltempo, per il rischio di temporali domani, su 14 regioni italiane. Scrive ilmessaggero.it