Sinner | Dimitrov sfortunato non mi sento un vincitore

Dopo una vittoria emozionante sul campo centrale di Wimbledon, Jannik Sinner si mostra umile e rispettoso verso il suo avversario, Grigor Dimitrov, applaudendo la sua grandezza e sfortuna. Le sue parole riflettono un vero spirito sportivo, sottolineando l'importanza dell'amicizia e del rispetto reciproco nel mondo del tennis. In un torneo così prestigioso, la vera vittoria è spesso anche nel cuore e nella dignità dei campioni.

Le parole di Jannik Sinner al termine della partita vinta sul Centrale di Wimbledon per il ritiro di Grigor Dimitrov: "Non so cosa dire, Dimitrov è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, ci conosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro. Grazie per essere venuti ma questo non e il finale che ci saremmo augurati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Dimitrov sfortunato, non mi sento un vincitore"

Sinner vince, ma si inchina a Dimitrov: “Non mi sento per niente un vincitore” - il campo con il cuore pesante, consapevole che, a volte, il vero vincitore è chi sa riconoscere la grandezza dell’avversario.

