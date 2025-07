Sinner passa con un colpo di… fortuna a Wimbledon Sotto contro Dimitrov ma lui si fa male e si ritira Cobolli ai quarti con Djokovic Sonego fuori

Sinner vola ai quarti di Wimbledon in modo inaspettato, grazie a un colpo di fortuna e al ritiro di Dimitrov, che si ferma per un infortunio. L’azzurro, numero uno al mondo, ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e talento, superando ostacoli e avversari. Con questa prestazione, Jannik si prepara ad affrontare sfide sempre più impegnative, confermando di essere tra i protagonisti assoluti del torneo. La sua corsa verso la gloria è appena iniziata e il pubblico è già in trepidante attesa...

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro n.1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, mentre era avanti 6-3, 7-5, 2-2. «Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato – ha detto Sinner a fine partita – È un buon amico, ci conosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro». July 7, 2025 Come si è infortunato Dimitrov. Dimitrov si è improvvisamente accasciato dopo aver effettuato un servizio sul 2-2 nel terzo set, tenendosi il pettorale destro. 🔗 Leggi su Open.online

sinner - wimbledon - dimitrov - passa

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner-Dimitrov, la diretta da Wimbledon: 3-6 5-7, 2-2, Dimitrov ai 15, ma si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime. Gioia Cobolli, per lui ora c'è Djokovic; Sinner-Dimitrov diretta Wimbledon: Jannik passa il turno, l'avversario alza bandiera bianca tennis live; Dimitrov ko, il bellissimo gesto di Sinner non passa inosservato: lo scorta in panchina e....

Wimbledon: Dimitrov costretto al ritiro sul 2-0, Sinner passa ai quarti senza vincere un set - Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo londinese dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto a lasciare il match per un problema fisic ... Come scrive lamilano.it

Wimbledon, Sinner e il ritiro di Dimitrov: "E' un momento triste, non una vittoria" - Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. Riporta msn.com