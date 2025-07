Calciomercato un altro colpo per il Napoli | è fatta per Noa Lang

Il calciomercato del Napoli si infiamma ancora: dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, è arrivata l’ufficialità per Noa Lang. L’esterno offensivo olandese, desideroso di indossare la maglia azzurra, sta per approdare a Napoli dopo una lunga trattativa con il PSV. Un colpo che rafforza ulteriormente il progetto ambizioso del club partenopeo, pronto a scrivere nuove pagine di successo. L’attesa ora è solo per il definitivo via libera ufficiale.

E' fatta per Noa Lang al Napoli, dopo una trattativa lunga con il PSV è stato trovato l'accordo che vedrà l'esterno offensivo vestire la maglia azzurra Noa Lang diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Manca poco e il club partenopeo piazzerà il terzo colpo della sua campagna acquisti dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. L'esterno offensivo arriverà dal PSV, ha voluto con tutto sé stesso vestire la maglia azzurra, consapevole che si tratta di una splendida occasione per la sua carriera. Napoli, è fatta per Noa Lang: scambio di documenti in corso. Secondo quanto riferito da Sky Sport, manca poco per vedere Noa Lang con la maglia del Napoli.

