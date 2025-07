Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | diversi feriti Situazione complessa

Un dramma improvviso scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato "Essenza" è crollato, provocando diversi feriti e una situazione di grande tensione. La tragedia, avvenuta nel cuore della città, ha suscitato sgomento tra cittadini e autorità. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma ancora molte domande rimangono senza risposta. Seguiteci per gli aggiornamenti su questa crisi che ha colpito profondamente la comunità locale.

È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano da piazza della Repubblica.

Il tetto di un noto ristorante in pieno centro a Terracina è crollato nella serata mentre nel locale erano ancora presenti clienti.