Kolo Muani Juve i bianconeri insisteranno per tenerlo a Torino! Svelato il piano della dirigenza | rinnovo del prestito o acquisto a titolo definitivo?

La Juventus non si arrende e punta forte su Randal Kolo Muani, l’attaccante francese arrivato in prestito dal PSG. Con un impatto immediato in campo, il piano della dirigenza è chiaro: mantenere il talento a Torino attraverso un rinnovo del prestito o un acquisto definitivo. La strategia dei bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni di Di Marzio, mira a rafforzare ulteriormente l’attacco e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Kolo Muani Juve, i bianconeri insisteranno per tenerlo a Torino: tutti gli aggiornamenti riportati da Di Marzio. Il calciomercato Juve non ha intenzione di rinunciare facilmente a Randal Kolo Muani, attaccante francese in prestito dal Paris Saint-Germain. L'ex Eintracht Francoforte ha avuto un impatto positivo in bianconero, mostrando grande velocità, capacità di attaccare la profondità e un ottimo contributo in termini di gol e assist. Per questo motivo, il club torinese sta già lavorando per trattenere il classe 1998 un altro anno. Kolo Muani Juve, gli aggiornamenti sull'attaccante francese.