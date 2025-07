EX WWE Superstar | Lesnar? situazione difficile

Al momento la situazione di Brock Lesnar resta avvolta nel mistero, lasciando i fan in attesa di un suo ritorno che possa riaccendere l’entusiasmo di sempre. La sua assenza prolungata solleva molte domande e alimenta le speculazioni più sfrenate, ma una cosa è certa: quando tornerà sul ring, sarà sicuramente un evento memorabile. La sua presenza continua a rappresentare un’energia contagiosa nel mondo del wrestling, e tutti sperano di rivederlo presto in azione.

Si sa, Brock Lesnar è una delle superstar più influenti del panorama wrestling mondiale, sebbene sia lontano dalle scene da un bel pò, i fan continuano a chiedersi quando potranno ammirare di nuovo le gesta del “sindaco di Suplex City”. infatti durante una delle ultime puntate di Inside the Ropes, l’ex superstar WWE, Eugene ha provato a spiegare il motivo della prolungata assenza di Lesnar Di seguito riportiamo le sue parole: “Al momento la situazione è un pò difficile, Lesnar in questi mesi è stato parecchio ostracizzato dagli addetti ai lavori, io credo che tutto dipenderà dall’ eventuale emersione di nuovi fatti certificati che ne aumentino la gravità della questione, se tutto si è fermato al semplice messaggino o alla semplice fotografia, non credo che Lesnar abbia commesso reati così gravi, se poi oltre a quelle cose ci dovessero essere fatti ancora più sporchi, sarà un altro discorso” Ovviamente c’è molto da dire sulla questione, in poche parole, nello scandalo che vide coinvolto, l’allora capo della federazione, Vince McMahon nel 2022, fu tirato in ballo anche Brock Lesnar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net