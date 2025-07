Le seppie quei molluschi un po’ snobbati che a Venezia hanno sedotto Bezos

Le seppie, quei molluschi eleganti e spesso sottovalutati, sono protagoniste di un fascino nascosto che affascina anche i più grandi chef come Bezos. In estate, grazie alle loro proprietà rimineralizzanti e alla capacità di saziare senza appesantire, rappresentano un ingrediente prezioso e versatile in cucina. Un vero tesoro a portata di tutti, pronto a trasformare ogni piatto in un’esperienza raffinata e salutare. Continua a leggere.

Mister Amazon si è fatto servire quelle appena nate, che nella Laguna sono rare e quindi costosissime. Ma ce n’è per tutte le tasche. Molto indicate in estate per le loro proprietà rimineralizzanti, hanno pure un altro pregio: saziano senza essere troppo caloriche. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Le seppie, quei molluschi un po’ snobbati che a Venezia hanno sedotto Bezos

In questa notizia si parla di: seppie - quei - molluschi - snobbati

Le seppie, quei molluschi un po’ snobbati che a Venezia hanno sedotto Bezos.

Le seppie sanno esercitare l’autocontrollo - Il Post - I cefalopodi, i molluschi tentacolati come polpi, seppie e calamari, sono animali sorprendenti. Da ilpost.it

Come cucinare le seppie in modi facili: 8 ricette con seppia - La seppia è un mollusco tipico del mar Mediterraneo, ma spesso troviamo al supermercato ... Scrive elle.com