Premio Bindi 2025 | ad Alessio Alì il prestigioso riconoscimento tributo a Riccardo Vitanza per l’artigianato della canzone

La ventunesima edizione del Premio Bindi 2025 si è conclusa con un grande successo a Santa Margherita Ligure, celebrando il talento e la tradizione della canzone d’autore. Tra i protagonisti di questa serata indimenticabile, spicca Alessio Alì, giovane cantautore calabrese, premiato dal sindaco Guglielmo Caversazio con il riconoscimento più ambito, per il suo brano “Paura di cambiare”. Un traguardo che segna l’inizio di una promettente carriera musicale, consolidando il premio come tributo alla qualità artistica italiana.

Sì è concluso ieri sera a Santa Margherita Ligure il con la proclamazione dei vincitori di questa ventunesima edizione. Il Premio Bindi 2025, consegnato dal sindaco Guglielmo Caversazio, è andato ad Alessio Alì, ventiquattrenne cantautore calabrese, con il brano "Paura di cambiare". Alessio Alì trionfa al Premio Bindi 2025 con "Paura di cambiare": il nuovo volto della canzone d'autore. Si è chiusa con entusiasmo e partecipazione la ventunesima edizione del Premio Bindi, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla canzone d'autore, che ogni anno trasforma Santa Margherita Ligure in una fucina di talento e musica di qualità.

Il Premio Bindi 2025 celebra la sua 21ª edizione: tre giorni tra musica d'autore, grandi ospiti e uno speciale su Rai 3

