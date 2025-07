Australia donna attaccata da una leonessa allo zoo | perde un braccio l’animale non sarà abbattuto

Una tragica aggressione allo zoo Darling Downs in Australia scuote l’opinione pubblica: una donna di 50 anni è stata attaccata da una leonessa, perdendo un braccio. Un dipendente ha salvato la vita con un laccio emostatico, ma l’animale non sarà abbattuto, suscitando molte domande sul motivo di questo comportamento inspiegabile. Cosa si cela dietro questa misteriosa aggressione? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questo episodio insolito.

Una donna è stata aggredita da una leonessa allo zoo Darling Downs, in Australia. Un dipendente le ha salvato la vita con un laccio emostatico, ma la 50enne ha comunque perso un braccio. Il gesto resta inspiegabile: l'animale non era affamato né provocato, e non è mai uscito dal recinto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Australia, il leone di uno zoo aggredisce una donna: le immagini dalla camera di sicurezza - Un episodio inquietante scuote il Darling Downs Zoo in Queensland: un leone, nel cuore dell’Australia, ha aggredito una donna di 50 anni, lasciandola con gravi ferite al braccio.

