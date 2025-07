Calcio femminile pareggio sofferto con il Portogallo agli Europei | Italia più vicina alla qualificazione ai quarti

La prima frazione è stata un susseguirsi di emozioni e intensi tentativi da entrambe le squadre, con l’Italia che ha dimostrato grande carattere e determinazione. Nonostante alcune occasioni sprecate, le nostre ragazze si sono dimostrate all’altezza della scena internazionale, tenendo vivo il sogno di qualificarsi ai quarti di finale. Con questo pareggio, l’Italia si avvicina sempre di più alla qualificazione, rendendo ancora più avvincente questa edizione degli Europei 2025.

L'Italia firma il primo pareggio dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le nostre ragazze infatti sono state frenate sull'1-1 dal Portogallo in occasione della seconda partita valida per il raggruppamento B andata in scena questa sera dallo stadio di Ginevra. Un risultato che sta un po' stretto, maturato dopo una disputa molto complessa, in cui le azzurre non sono riuscite a capitalizzare le tante occasioni create. La prima frazione è tutta a frazione tricolore, con le giocatrici andate per tre volte vicinissime alla rete dell'1-0. La prima a tentarci è Girelli che, al settimo giro di orologio, sferra un colpo dalla lunga distanza che trova la pronta smanacciata di una particolarmente ispirata Patricia Morais.