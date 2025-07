Garbo | Allegri non è mai stato un grande costruttore di gioco ma gestore di uomini

Allegri, noto più come un abile gestore di uomini che come costruttore di gioco, si prepara a intraprendere il suo secondo capitolo con il Milan. Ma cosa dovrebbe fare per risollevare la squadra e riportarla ai vertici? Le parole di Garbo offrono spunti preziosi su come l’allenatore possa rilanciare il club e riaccendere la passione dei tifosi. Ecco le strategie chiave per il rilancio rossonero.

Inizia ufficialmente l'Allegri-bis sulla panchina del Milan: cosa dovrebbe fare Allegri per risollevare la squadra? Le parole di Garbo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Garbo: “Allegri non è mai stato un grande costruttore di gioco, ma gestore di uomini”

