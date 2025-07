Calciomercato Napoli fumata bianca per Noa Lang! I dettagli dell’affare della squadra azzurra Le ultime

Il calciomercato del Napoli si anima con una notizia che fa sognare i tifosi: Noa Lang, talento olandese classe 1999, è ormai vicino a vestire la maglia azzurra. Con un accordo da 25 milioni di euro più bonus, questa operazione promette di infiammare l’entusiasmo allo stadio e di rafforzare la squadra in vista della stagione. La fumata bianca sembra ormai prossima, lasciando intravedere un futuro ricco di grandi sfide e successi.

Calciomercato Napoli: Noa Lang sempre più vicino, accordo da 25 milioni più bonus. La situazione Il Calciomercato Napoli entra nel vivo con un colpo che potrebbe infiammare l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Noa Lang, esterno offensivo olandese classe 1999, è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Dopo giorni di trattative, la società guidata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, fumata bianca per Noa Lang! I dettagli dell’affare della squadra azzurra. Le ultime

