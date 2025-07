L' Europa finanzia il vino sudafricano

L’Europa investe nel vino sudafricano, stanziando 15 milioni di euro per promuovere crescita e innovazione nel settore. Un sostegno importante che, però, solleva dubbi sulla priorità verso i produttori locali e europei, con un occhio di riguardo per il Sudafrica, settimo produttore mondiale. Questa decisione evidenzia le sfide e le strategie del mercato vitivinicolo globale, lasciando aperti interrogativi sulle future politiche di supporto all’industria europea.

L'Europa si impegna a sostegno dei produttori di vino, ma non di quelli italiani e meno che mai di quelli europei. Quindici milioni di euro sono stati stanziati dal fondo dell'Unione per promuovere la crescita inclusiva, sbloccare nuove opportunità di business, sostenere lo sviluppo di marchi, aziende agricole e imprese attraverso la catena del valore del vino. Le somme però sono destinate alle aziende del sudafrica, settimo produttore al mondo e grande concorrente delle nostre etichette e di quelle francesi e iberiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Europa finanzia il vino... sudafricano

In questa notizia si parla di: vino - europa - finanzia - sudafricano

Vino italiano, ecco come il governo lo ha difeso in Europa da etichette allarmistiche: “A fianco dei produttori” - poi ha sottolineato l’importanza di difendere con orgoglio il patrimonio enologico italiano, rafforzando la presenza nei mercati internazionali e contrastando le campagne allarmistiche che minacciano la nostra eccellenza.

La Ue finanzia il vino sudafricano, dura critica dal Consorzio Etna doc: Bruxelles riveda la decisione https://ift.tt/ot8M7ZH https://ift.tt/Kv6ahPs Vai su X

L'Europa finanzia il vino... sudafricano; Vino europeo in crisi? Intanto la Ue finanzia le cantine sudafricane; La Ue finanzia il vino sudafricano, dura critica dal Consorzio Etna doc: Bruxelles riveda la decisione.

Non solo i dazi di Trump, l'Europa finanzia con 15 mln il vino sudafricano - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Scrive libero.it

Vino europeo in crisi? Intanto la Ue finanzia le cantine sudafricane - La denuncia parte dalla Francia e arriva in Italia: mentre in Europa mancano i sostegni si scopre che lo stanziamento di 15 milioni nell’ambito degli aiuti alla cooperazione e allo sviluppo ... Come scrive ilsole24ore.com