Conceicao Juve la permanenza del portoghese è la priorità dei bianconeri! Si prepara una nuova proposta per convincere il Porto | tutti i dettagli

La Juventus punta deciso su Francisco Conceição, ritenendolo un tassello fondamentale per il futuro bianconero. Nonostante le sfide e le trattative in corso, i dirigenti continuano a lavorare con determinazione per convincere il Porto a cedere l’esterno portoghese. La priorità dei bianconeri rimane forte: il talento classe 2002 potrebbe presto vestire la maglia della Juve, portando energia e qualità all’attacco. Ecco tutti i dettagli di una trattativa calda e in evoluzione.

Conceicao Juve, la permanenza del portoghese è la priorità dei bianconeri: le ultimissime sull'esterno. La Juventus non ha intenzione di mollare il talento portoghese Francisco Conceição e continua a lavorare per chiudere l'affare con il Porto. Nonostante le difficoltà iniziali, la dirigenza bianconera ha messo in chiaro che l'esterno offensivo classe 2002 resta una priorità per il futuro. Secondo quanto riportato da Di Marzio, La Juve sta preparando una nuova proposta al Porto, più vicina alle richieste economiche del club lusitano, per cercare di portare a Torino un talento giovane e promettente.

