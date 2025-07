Wimbledon Sinner avanza ai quarti dopo l’infortunio di Dimitrov | Non mi sento vincitore

In un Wimbeldon ricco di colpi di scena, Jannik Sinner si qualifica ai quarti grazie all'infortunio di Dimitrov, che abbandona il campo nel terzo set. Un finale inaspettato, segnato da un ritiro che lascia il pubblico sgomento e apre nuovi scenari. La partita, già sorprendente per l’ottimo gioco del bulgaro, si conclude in modo imprevedibile, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa riservare emozioni intense e imprevisti.

Un finale inaspettato con Grigor Dimitrov costretto al ritiro nel terzo set (sul 2-2) quando era avanti due set a zero in una partita ancora più sorprendente con il bulgaro padrone del campo e Jannick Sinner che restava attaccato al match senza che si intravedessero possibilità di recupero. Poi il ko del bulgaro che nei tornei del grande Slam dall’anno scorso si è ritirato altre quattro volte. Il ko arriva dopo un ace, Dimitrov accusa un dolore fortissimo al muscolo del pettorale destro, si capisce subito che non potrà continuare. “Non mi sento per niente un vincitore” dice Sinner a fine partita ricordando i tanti infortuni che il bulgaro ha subito. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon, Sinner avanza ai quarti dopo l’infortunio di Dimitrov: “Non mi sento vincitore”

