Nuovo villain degli X-Men | un’origine che sorprende e fa sembrare Magneto una buona notizia

Il panorama dei fumetti Marvel si arricchisce di un nuovo e inquietante antagonista che potrebbe rappresentare la minaccia più insidiosa mai affrontata dagli X-Men. La recente pubblicazione di Uncanny X-Men #17, prevista per il 7 luglio 2025, svela le origini di Mutina, una villain che si distingue per il suo ruolo di simbolo di propaganda anti-mutante. Questo personaggio, nato come figura cinematografica fittizia, si sta imponendo come una sfida sorprendente e complessa per l'intera squadra, cambiando le regole del gioco.

Il panorama dei fumetti Marvel si arricchisce di un nuovo e inquietante antagonista che potrebbe rappresentare la minaccia più insidiosa mai affrontata dagli X-Men. La recente pubblicazione di Uncanny X-Men #17, prevista per il 7 luglio 2025, svela le origini di Mutina, una villain che si distingue per il suo ruolo di simbolo di propaganda anti-mutante. Questo personaggio, nato come figura cinematografica fittizia, si sta imponendo come una delle minacce più potenti e subdole all’interno dell’universo Marvel. la nascita di mutina: da film a minaccia reale per gli x-men. il ruolo di mutina nel nuovo numero degli x-men. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo villain degli X-Men: un’origine che sorprende e fa sembrare Magneto una buona notizia

In questa notizia si parla di: villain - origine - sorprende - sembrare

Star wars svela l’origine segreta di un villain iconico dopo 48 anni - appassionati di riscoprire i segreti nascosti dietro la saga, svelando l'origine segreta di uno dei villain più iconici.