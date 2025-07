Colpo di scena in Sinner-Dimitrov | il bulgaro si accascia al suolo e si ritira Cosa è successo esattamente

Un colpo di scena inatteso scuote Wimbledon 2025: Grigor Dimitrov, in vantaggio e apparentemente in controllo, si ritira improvvisamente a causa di un infortunio alla spalla destra. Il suo ritiro nel terzo set, dopo aver combattuto e mantenuto il servizio, apre le porte a Jannik Sinner, che avanza meritatamente ai quarti di finale. Una partita che resterà nella memoria come esempio di imprevedibilità tennistica.

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 in seguito al ritiro di Grigor Dimitrov nel corso del terzo set del match in cui il bulgaro era in vantaggio per 6-3 7-5 2-2 prima di infortunarsi alla spalla destra. Nel quarto game del terzo set Dimitrov sembrava aver accusato un primo problema nel punto che lo aveva portato sul 40-0, ma poi aveva servito un ace che era valso il 2-2, accasciandosi al suolo al termine del movimento del servizio a causa del dolore provato. Dimitrov è stato accompagnato in panchina da medico e fisioterapista, e sin da subito è apparso chiaro che il bulgaro avesse problemi a sollevare la spalla destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena in Sinner-Dimitrov: il bulgaro si accascia al suolo e si ritira. Cosa è successo esattamente

In questa notizia si parla di: dimitrov - sinner - bulgaro - suolo

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

Dimitrov va avanti due set, ma si strappa sul più bello: Sinner ai quarti con Shelton; Roland Garros, Sinner rimonta Moutet e ai quarti sfiderà ancora Dimitrov; Colpo di scena in Sinner-Dimitrov: il bulgaro si accascia al suolo e si ritira. Cosa è successo esattamente.

Dimitrov va avanti due set, ma si strappa sul più bello: Sinner ai quarti con Shelton - Jannik Sinner va sotto di due set contro Grigor Dimitrov, con il bulgaro che vince i primi due per 6- Segnala eurosport.it

Sinner, Dimitrov si ritira per infortunio: lacrime per il bulgaro che saluta Wimbledon. Cosa è successo - Una vera e propria beffa per Grigor Dimitrov, costretto a ritirarsi da Wimbledon per un infortunio alla zona del petto. ilgazzettino.it scrive