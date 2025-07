Wimbledon 2025 Sinner passa il turno | Dimitrov domina la gara e poi si ritira per infortunio

Wimbledon 2025 regala emozioni intense e sorprese inattese. La vittoria di Sinner ai quarti, grazie al ritiro di Dimitrov per infortunio, apre nuove prospettive nel torneo più prestigioso del tennis. Mentre il bulgaro ha dominato i primi set, il destino ha deciso diversamente, lasciando spazio a un nuovo protagonista. L’attesa di scoprire se l’azzurro saprà sfruttare questa chance è ormai alle porte. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi di questa emozionante edizione!

Londra, 7 luglio 2025 – Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2025 grazie al ritiro di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, testa di serie numero 19, ha vinto i primi 2 set per 6-3, 7-5 della sfida degli ottavi di finale di oggi, 7 luglio. Sul 2-2 del terzo set, ha dovuto abbandonare il match per un infortunio: si è procurato una lesione al muscolo pettorale destro con l’ultimo servizio che ha prodotto un ace. In precedenza Sinner aveva avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista per un infortunio al gomito, accusato durante una caduta nella fase iniziale del match. Ai quarti, Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, che ha battuto in 4 set Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

