Atc, taglio del nastro per il nuovo terminal bus di Anacapri.

Con entusiasmo e visione, l’ATC ha inaugurato il nuovo terminal bus di Anacapri, un progetto pensato per migliorare l’esperienza di residenti e visitatori. Situato nella suggestiva Marina Piccola, ai piedi dei Faraglioni, questo capolinea rappresenta un passo avanti verso servizi più efficienti e un’immagine rinnovata dell’isola. Stamattina, alla cerimonia di apertura, si sono condivisi entusiasmi e speranze per un futuro ancora più verde e accessibile.

di Marco Milano È stato inaugurato il nuovo terminal dell’Azienda Trasporti Campana Capri a Marina Piccola, nella baia dei Faraglioni. All’evento erano presenti i vertici dell’azienda e dell’amministrazione comunale. “Il nuovo capolinea a Marina Piccola è stato realizzato dall’azienda – ha spiegato Alberto Villa amministratore unico dell’ATC – per dare una nuova immagine di essa agli isolani e ai turisti che verranno a Capri. Inoltre, stamattina (lunedì ndr) inauguriamo il nuovo autobus già collaudato venerdì scorso. È in fase di avvio il nuovo sistema di bigliettazione, in modo tale da smaltire le file agli stazionamenti e capolinea e biglietterie dei bus – prosegue Villa – i tempi di attesa saranno minimi e daremo la possibilità anche ai residenti di non andare più fisicamente presso le biglietterie, per l’acquisto dei titoli di viaggio o abbonamenti, ma semplicemente permettendo con l’app, di acquistare i biglietti comodamente da casa e salire direttamente sull’autobus”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it