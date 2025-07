Roma riqualificata: l’eterna incompiuta della Vela di Calatrava torna a splendere, anche se parzialmente, dopo oltre 15 anni di abbandono. Originariamente pensata per i mondiali di nuoto del 2009, questa icona di innovazione architettonica si trasforma in un polo multifunzionale, integrando sport, musica e cultura. Un progetto che, finalmente completato, segna un passo importante verso il rinnovamento di Tor Vergata e della città eterna.

Dopo oltre 15 anni dall’abbandono del cantiere ritorna in vita, anche se parzialmente, la “Vela” di Tor Vergata, quadrante est di Roma. Pensato per i mondiali di nuoto del 2009 e mai completato, il complesso della Città dello Sport è formato ad oggi da uno stadio del nuoto non ancora agibile e coperto dall’ iconica vela in acciaio a “pinna di squalo” e da uno stadio adiacente per basket, pallavolo ma anche concerti ed eventi dal vivo. Completato il secondo stadio e riqualificate le aree esterne con panchine, alberi e parcheggi in serata la cerimonia di apertura. L’enorme complesso riceverà il “battesimo” con il suo primo evento in occasione del Giubileo dei Giovani tra fine luglio e inizio agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it