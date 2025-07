Il vedo-non-vedo travolge i tifosi | che curve la pantera di Dazn

Eleonora Incardona conquista i cuori con il suo stile audace e la sua professionalità, trasformandosi da semplice commentatrice sportiva a protagonista di tendenza. La sua presenza in tv non passa inosservata: tra outfit sfavillanti e analisi precise, è diventata una delle figure più amate e discusse del panorama mediatico italiano. E così, il mondo dello sport si intreccia con la moda e il glamour, portando alla ribalta una nuova stella dal fascino irresistibile.

L’outfit di Eleonora Incardona ha fatto subito breccia nel cuore dei follower: mai vista in tv una scollatura più audace di quella da lei sfoggiata. Si parla di lei dappertutto, e non solo per questioni prettamente legate al mondo dello sport. Eleonora Incardona è una delle giornaliste sportive più chiacchierate d’Italia perché è brava, anche più di altre sue colleghe, ad attirare i riflettori su di sé e a stare al centro dell’attenzione. E queste attenzioni se le merita tutte, essendo lei molto talentuosa ed anche, chi la conosce lo sa, bellissima. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Il vedo-non-vedo travolge i tifosi: che curve la pantera di Dazn

In questa notizia si parla di: vedo - travolge - tifosi - curve

Secondo la ricerca di un antropologo greco, il tifo calcistico raggiunge il suo picco emotivo prima del fischio d’inizio: cori, sciarpe, rituali... Lo studio analizza l’effervescenza collettiva che unisce i tifosi nasce nei riti pre-partita, ben più che durante i 90 minuti di Vai su Facebook

Liverpool, un'auto travolge i tifosi durante la parata: diversi feriti; Inchiesta ultras, non solo Nord (Inter) e Sud (Milan), ecco il casino dello spaccio legato a Roma e curva dell'Olimpico; Pestato dagli ultras davanti al figlio in lacrime, la follia per la contestazione al Bari: voleva solo recuperare lo zainetto del bambino - Il video.

Dybala ai tifosi: "Non vedo l'ora di venire sotto la curva" - Guarda Dybala ai tifosi: "Non vedo l'ora di venire sotto la curva" su Sky Video - video.sky.it scrive