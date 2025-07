Jannik Sinner avanza ai quarti senza vincere | drammatico ritiro per Dimitrov a Wimbledon Il bulgaro era avanti 2-0

L’ottavo di finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si trasforma in un dramma sportivo senza precedenti. Mentre Dimitrov conduceva con sicurezza, un inaspettato infortunio alla spalla ha interrotto bruscamente il sogno del bulgaro, consegnando a Sinner il passaggio ai quarti in modo surreale. Un episodio che resterà impresso nella storia del torneo e che riaccende le speranze di un nuovo emozionante confronto tra i due talenti.

Si conclude nel modo più impossibile da definire l’ottavo di finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Avanti 6-3 7-5 2-2, infatti, il bulgaro si piega improvvisamente a terra per un fortissimo dolore alla spalla. Impossibile risolvere il problema sul campo, e così arrivano il ritiro e i quarti per il numero 1 del mondo in un’atmosfera ben oltre il limite del surreale. Tornerà dunque un Sinner-Shelton un anno dopo, ai quarti e non agli ottavi, ma nel modo in cui forse mai Jannik avrebbe voluto. Si tratta del quinto ritiro di fila consecutivo per Dimitrov in uno Slam: non era mai accaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner avanza ai quarti senza vincere: drammatico ritiro per Dimitrov a Wimbledon. Il bulgaro era avanti 2-0

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - quarti - ritiro

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

OUT THOMPSON, FRITZ AI QUARTI Niente da fare per Thompson, costretto al ritiro nel corso del 2° set Il tennista australiano non è riuscito a proseguire la partita, portando alla qualificazione di Fritz ai quarti di finale di Wimbledon Il numero 5 del Vai su Facebook

Dimitrov si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon; Sinner salvato dal ritiro Dimitrov in lacrime a Wimbledon: Jannik avanza mentre era sotto 2-0; Sinner-Dimitrov, la diretta da Wimbledon: 3-6 5-7, 2-2, Dimitrov ai 15, ma si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime. Gioia Cobolli, per lui ora c'è Djokovic.

Wimbledon, Sinner ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov: «Non mi sento un vincitore» - Dopo il ritiro di Grigor Dimitrov Jannik Sinner, sotto di due set, ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon. Lo riporta msn.com

Wimbledon, Sinner e il ritiro di Dimitrov: "E' un momento triste, non una vittoria" - Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. Da msn.com