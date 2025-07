Sinner Dimitrov si ritira per infortunio | lacrime per il bulgaro che saluta Wimbledon Cosa è successo

Sinner avanza con determinazione ai quarti di finale di Wimbledon, nonostante le difficoltà. La notizia del ritiro di Dimitrov, costretto a lasciare il torneo per un infortunio al petto e visibilmente commosso, aggiunge un tocco amaro a questa giornata di tennis. La competizione si fa sempre più intensa, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso: cosa riserverà il proseguo di questo emozionante torneo?

Una vera e propria beffa per Grigor Dimitrov, costretto a ritirarsi da Wimbledon per un infortunio alla zona del petto. Jannik Sinner avanza ai quarti di finale nonostante i due set persi; il bulgaro.

In questa notizia si parla di: sinner - dimitrov - infortunio - bulgaro

