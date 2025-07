Dazi la scure di Trump colpisce l’Oriente Tariffe in aumento dal Giappone al Laos

L’onda dei dazi di Trump non si ferma: nuove tariffe colpiscono l’Oriente, dal Giappone al Laos, scuotendo i mercati internazionali. Tra annunci improvvisi e proroghe strategiche, il mondo si interroga sulle ripercussioni di questa battaglia commerciale. Mentre il presidente Usa rafforza la sua posizione, aziende e consumatori si preparano ad affrontare un nuovo clima di incertezza. Ma cosa ci aspetta davvero nel prossimo capitolo di questa intricata partita? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Roma, 7 luglio 2025 – Arriva l’ennesima scure di Trump sui dazi. E, anche questa volta, va in scena il solito “show” del presidente americano. Certo, rispetto al 2 luglio, nel cosiddetto Liberation Day, non c’è la lavagna con la lista dei Paesi “cattivi”. Tuttavia, le lettere con le nuove tariffe sui prodotti esportati sono state pubblicate quasi in tempo reale sui social, accompagnate però anche dalla notizia di una proroga al primo agosto per la loro entrata in vigore. Si comincia con Giappone e Corea del Sud, dove è prevista una stangata del 25% sulle merci vendute negli Stati Uniti. Poi il 30% al Sudafrica e alla Bosnia-Erzegovina, il 25% al Kazakistan, alla Malaysia e alla Tunisia, il 32% all’ Indonesia, il 35% al Bangladesh e alla Serbia, il 36% a Thailandia e Cambogia, il 40% al Laos e altrettanto al Myanmar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net