Calciomercato Juve Leoni è sempre più lontano? Marotta fa sul serio ma il Parma spara altissimo | chiesta una cifra da capogiro

Il calciomercato della Juventus si anima con il nome di Giovanni Leoni, il difensore del Parma al centro di un’accesa battaglia di mercato. Con l’Inter in pole e una valutazione da capogiro, circa 40 milioni di euro, la corsa per il giovane talento si fa sempre più incerta. Marotta fa sul serio, ma il Parma spara alto: sarà la Juventus a fare l’offerta decisiva? La sfida tra i top club entra nel vivo, lasciando tutti col fiato sospeso.

Leoni Juve: la trattativa con l’Inter e la valutazione alta del Parma, i bianconeri sono fuori dalla corsa?. Il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro di un’intensa trattativa di mercato. Come riportato da Corsport, l’ Inter sembra essere in pole position per assicurarsi il giovane talento. Il club emiliano ha fissato una valutazione molto alta per il suo gioiello, chiedendo circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Tuttavia, il Parma ha già fatto sapere che se non dovessero arrivare offerte vicine a questa cifra, non cederà il giocatore e lo terrà per un altro anno. Nonostante ciò, l’ Inter ha il vantaggio di poter sfruttare la corsia preferenziale, grazie agli ottimi rapporti tra il presidente del Parma, Krause, e l’amministratore delegato dell’ Inter, Marotta, oltre al direttore sportivo bianconero Cherubini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Leoni è sempre più lontano? Marotta fa sul serio ma il Parma spara altissimo: chiesta una cifra da capogiro

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l'entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

