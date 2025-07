Ulteriore aumento Giuliacci | quando saliranno ancora le temperature

Se pensate che l’estate sia ormai alle spalle, è il momento di ricredersi. Nonostante le attuali temperature miti, l’anticiclone africano si prepara a tornare prepotentemente, portando un aumento sensibile dei valori termici da Nord a Sud. Già da sabato, ci aspetta un clima più caldo, con massime tra 28 e 30 gradi. Condizioni, queste, che non saranno molto...

Non bisogna lasciare spazio all'illusione: nonostante le temperature clementi degli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare ed "è atteso un sensibile aumento dei valori termici da Nord a Sud". Ad anticiparlo è il team di meteogiuliacci.it, che ha diffuso oggi le ultime previsioni meteo. Già sabato si potrà assaporare un clima diverso: i meteorologi parlano di "massime di 28-30 gradi". Condizioni, queste, che non saranno molto diverse nella giornata di domenica 13 luglio, quando si registrerà "un ulteriore aumento delle temperature". Cresce anche il rischio degli eventi meteo estremi "come grandine e nubifragi". 🔗 Leggi su Iltempo.it