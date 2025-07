Sinner | Dimitrov meritava di passare il turno così non mi sento il vincitore

Dimitrov, dopo aver condotto due set a zero, si ritira, lasciando il campo a Sinner. Un gesto che ha sorpreso molti, ma anche rivelato la sportività del campione italiano. Jannik, riconoscente, commenta: "È un amico, spero si riprenda presto." In uno sport fatto di emozioni e rispetto, ogni partita è anche un messaggio di solidarietà e umanità.

Le parole di Jannik dopo il successo per il ritiro del bulgaro, che conduceva due set a zero: "È un amico, spero si riprenda presto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Dimitrov meritava di passare il turno, così non mi sento il vincitore"

In questa notizia si parla di: sinner - dimitrov - meritava - passare

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

Dopo Cobolli anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale di Wimbledon. Battuto Martinez, ora uno tra Dimitrov e Ofner Vai su Facebook

Sinner: Dimitrov meritava di passare il turno, così non mi sento il vincitore; Al Hilal agli ottavi del Mondiale per Club FIFA 2025: le combinazioni possibili.

Sinner, Dimitrov si ritira per infortunio: lacrime per il bulgaro che saluta Wimbledon. Cosa è successo - Una vera e propria beffa per Grigor Dimitrov, costretto a ritirarsi da Wimbledon per un infortunio alla zona del petto. Secondo ilgazzettino.it

Sinner batte Dimitrov in tre set: il nuovo numero 1 per la prima volta è in semifinale al Roland Garros - 4 – Sinner fa il break – Un errore di Dimitrov regala all’azzurro la chance di servire per la semifinale. Segnala ilfattoquotidiano.it