Mercato Milan ore decisive per Jashari | attesa la risposta del Brugge

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un nome caldo per il centrocampo: Ardon Jashari, risposta attesa nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Il Milan vuole Jashari, ma non al costo di un nuovo caso De Ketelaere: l'ultimo rilancio potrebbe essere quello definitivo? Il quadro tracciato da Tuttosport parla di una risposta attesa a inizio settimana: se fosse negativa, il nome di Javi Guerra del Valencia Vai su Facebook

Milan-Jashari, attesa martedì la risposta del Club Brugge: offerti 32 milioni più bonus - Nella giornata di martedì dovrebbe arrivare la risposta del Club Brugge all'offerta del Milan da 32 milioni più bonus (e una percentuale sulla futura rivendita) per Jashari. Riporta sport.sky.it

Attesa per Jashari, poi due terzini per Allegri: Tare spiazza tutti - A breve il Club Brugge darà una risposta per il centrocampista, poi tutto sulla difesa ... Scrive calciomercato.it