Girelli alla Del Piero gol pazzesco ma l'Italia pareggia col Portogallo agli Europei femminili

Cristiana Girelli ha regalato momenti di pura emozione con un gol spettacolare, ma alla fine l'Italia si consola solo con un pareggio contro il Portogallo agli Europei femminili. Un risultato che rimanda la qualificazione agli ottavi, ora in bilico prima della sfida decisiva contro la Spagna. La passione azzurra non si spegne: continueremo a seguire ogni dramma e gioia di questa avvincente corsa europea. Continua a leggere.

LIVE Juventus-Roma 1-0, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA: Girelli sblocca su rigore! - Segui in diretta la finale di Coppa Italia Femminile 2025 tra Juventus e Roma al 10° minuto. Girelli sblocca il risultato su rigore, mentre la Roma tenta di reagire.

(? Alessandro Vinci) Buona la prima per l’Italia agli Europei femminili di calcio: Belgio k.o. per 1-0 allo Stade de Tourbillon di Sion, rete decisiva di Caruso. Una dolce rivincita per le azzurre, in quanto tre anni fa proprio contro le Red Flames si era interrotto il Vai su Facebook

Pagelle Portogallo-Italia 1-1: Girelli trascina le Azzurre ma non basta. Male Giugliano - Italia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo femminile: bene Girelli, in ombra Giugliano. Scrive sport.virgilio.it

