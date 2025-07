Eventi estremi cade albero | interrotta linea Como-Milano

Un’ondata di maltempo sta sconvolgendo il Nord Italia, con eventi estremi che mettono a dura prova le città di Como e Milano. La linea ferroviaria tra Como e Milano è temporaneamente interrotta a causa di un albero caduto sui binari a Cadorago, mentre Milano affronta allagamenti senza criticità. Scopri come la città si sta preparando ad affrontare questa sfida e quali misure sono in atto per garantire la sicurezza di tutti.

La linea ferroviaria fra Como e Milano è al momento interrotta in direzione del capoluogo lombardo a causa della caduta di un albero sui binari nel comune di Cadorago. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Attualmente una squadra del distaccamento di Lomazzo è al lavoro per le operazioni di rimozione. Allagamenti a Milano ma no criticità. La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul milanese dopo le 20.30 di stasera, sta impegnando le squadre dei Vigili del fuoco senza tuttavia particolari criticità. Una ventina gli interventi fino ad ora effettuati, ma che non hanno registrato particolari criticità e soprattutto feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eventi estremi, cade albero: interrotta linea Como-Milano

Pianta crolla sui binari davanti al treno in provincia di Como, linea per Milano interrotta - E’ accaduto a Cadorago, all’altezza di via Nazario Sauro, dove un albero a causa del maltempo è precipitato sulla strada ferrata. Scrive comozero.it

Milano, donna muore colpita da un albero - MILANO – Una donna di 63 anni di San Vittore Olona è morta per la caduta di un grande albero abbattuto dall’ondata di maltempo che ha investito la zona dell’alto Milanese. Segnala livesicilia.it