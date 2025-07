Wimbledon Sinner e il ritiro di Dimitrov | E’ un momento triste non una vittoria

Il tennis non è solo vittorie e trofei, ma anche momenti di sfida e sofferenza. A Wimbledon, il ritiro di Dimitrov ha regalato a Sinner un passaggio ai quarti, ma per il giovane azzurro non si tratta di una vittoria da celebrare. Con umiltà e sincerità, Jannik riflette sul valore di questo traguardo, dimostrando che, a volte, il vero successo sta nel rispetto per il percorso e le difficoltà incontrate lungo la strada.

(Adnkronos) – “Non mi sento un vincitore”. Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, k.o. per un infortunio al muscolo pettorale dopo aver vinto i primi 2 set. Sinner, condizionato da un fastidio al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Sinner e il ritiro di Dimitrov: “E’ un momento triste, non una vittoria”

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - ritiro - dimitrov

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

#Wimbledon, sotto di due set #Sinner passa ai quarti per il ritiro di #Dimitrov Vai su X

Coprifuoco a Wimbledon? Sì, è una regola del famoso torneo e potrebbe per questo esserci il rinvio del match di Sinner: https://fanpa.ge/M514t . Vai su Facebook

Wimbledon, Sinner ai quarti: Dimitrov costretto al ritiro; Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti; Wimbledon, adesso in campo Sinner-Dimitrov: azzurro perde 1° set. Cobolli ok, Sonego ko.

Sinner salvato dal ritiro Dimitrov in lacrime a Wimbledon: Jannik avanza mentre era sotto 2-0 - Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, che aveva vinto i primi due set ... Si legge su fanpage.it

Wimbledon, Sinner e il ritiro di Dimitrov: "E' un momento triste, non una vittoria" - Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. Lo riporta msn.com