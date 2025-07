Carnesecchi Inter è lui l’uomo per il dopo Sommer? L’offensiva del club azzurro arriverà solo se…

L’Inter si prepara a una sessione di mercato all’insegna del potenziamento, con un occhio di riguardo al ruolo di portiere. Carnesecchi, l’uomo scelto per il dopo Sommer, rappresenta una possibile svolta per la rosa nerazzurra. Tuttavia, tutto dipenderà dalle uscite e dalla decisione del portiere svizzero. Solo così l’attacco del club azzurro potrà arrivare a definire i propri obiettivi principali…

Carnesecchi Inter, è lui l'uomo per il dopo Sommer? L'offensiva del club azzurro arriverà solo se.. L' Inter è alla ricerca di diversi profili in questo mercato estivo, ma tutte le operazioni dipenderanno dalle uscite. In particolare, il club nerazzurro potrebbe dover intervenire anche sul fronte portiere, nel caso in cui Yann Sommer decidesse di partire. La situazione del portiere svizzero è ancora incerta, con voci che lo vedono lontano dall'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l' Inter ha messo gli occhi su Marco Carnesecchi, portiere dell' Atalanta, come possibile sostituto di Sommer in caso di addio immediato.

Inter, i convocati per il Mondiale per Club negli USA 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 23 Barella 2 Vai su Facebook

