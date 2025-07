Marche 30 i comuni riconosciuti Bandiera Arancione

Di eccellenza e sostenibilità, capace di valorizzare il patrimonio dei nostri territori. Sono 30 i Comuni riconosciuti con la prestigiosa Bandiera Arancione, simbolo di qualità, accoglienza e impegno comunitario. A Camerino, alla cerimonia regionale, il presidente Acquaroli ha sottolineato quanto questo riconoscimento sia motivo di vanto e stimolo per continuare a promuovere un turismo responsabile e virtuoso, in grado di attirare visitatori e supportare le economie locali.

A "Sono 30 le Bandiere Arancioni che oggi sventolano nei nostri borghi: una certificazione dell'alta qualità dell' accoglienza, dei servizi turistici e dell'impegno delle comunità locali". A dirlo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, alla cerimonia regionale di consegna che si è svolta ieri pomeriggio a Camerino (Macerata). "Un momento per esprimere la gratitudine della Regione per chi ogni giorno si impegna per un turismo sostenibile e di qualità. Con grande orgoglio le Marche si confermano la terza regione italiana per numero di Comuni insigniti dal Touring Club di questo prestigioso riconoscimento – ha concluso Acquaroli -.

