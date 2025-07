harry e meghan markle licenziano nuovi dipendenti il mutuo da capogiro

Harry e Meghan Markle, ormai stabiliti a Los Angeles, continuano a far parlare di sé anche nella nuova vita oltreoceano. Tra cambiamenti e controversie, si svelano i retroscena dei loro rapporti con il personale: nuovi dipendenti vengono licenziati e il loro stile di gestione solleva ancora polemiche. Ma cosa si nasconde dietro queste decisioni? Scopriamolo insieme, perché i misteri sui Sussex sono tutt’altro che conclusi.

Harry e Meghan Markle hanno deciso di cominciare una nuova vita insieme a Los Angeles ma, anche oltreoceano, sembra che i loro problemi e il loro modo di fare non sia per nulla cambiato. Quando i Duchi di Sussex vivevano ancora in Inghilterra, infatti, si è parlato spesso di alcune problematiche che avrebbero avuto con i loro dipendenti. In molti avrebbero deciso di lasciare il loro posto di lavoro alle dipendenze della coppia proprio per il sopraggiungere di alcune divergenze, soprattutto con l’ex attrice americana, che è stata descritta come autoritaria e poco incline al dialogo. Anche in California i disaccordi con il proprio staff non sembrano essersi affievoliti e a ciò si sarebbero aggiunte anche delle difficoltà economiche, che avrebbero portato la coppia a decidere di licenziare alcuni dipendenti. 🔗 Leggi su Dilei.it