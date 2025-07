Crolla il tetto di un ristorante proprio durante la cena; almeno 10 i feriti tra cui alcuni in condizioni serie E’ successo questa sera a Terracina

Un drammatico crollo ha sconvolto questa sera Terracina, quando il tetto del ristorante Essenza è improvvisamente crollato durante la cena, lasciando almeno 10 feriti, alcuni in condizioni serie. Due incidenti distinti hanno coinvolto clienti e staff, creando un’ombra di tragedia su una serata già difficile. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali, resta da capire cosa abbia scatenato questa terribile calamità e come si sta intervenendo per gestire l’emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato questa sera a Terracina, in via Tripoli, a soli 50 metri da Piazza della Repubblica, dove il tetto del “Ristorante Essenza” è crollato improvvisamente, causando almeno 10 feriti. Il Crollo e i Danni: Due Incidenti Distinti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, i presenti parlano di due crolli separati che hanno coinvolto i clienti e il personale del ristorante. L’incidente è avvenuto proprio nel momento in cui la sala era affollata, provocando panico tra i commensali. I feriti sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali locali, ma al momento le loro condizioni non sono ancora note. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crolla il tetto di un ristorante proprio durante la cena; almeno 10 i feriti tra cui alcuni in condizioni serie. E’ successo questa sera a Terracina

