Latina crolla il tetto di un ristorante a Terracina | 7 feriti Grave una ragazza

Tragedia a Terracina, dove il crollo del tetto del ristorante "Essenza" ha causato sette feriti, tra cui una ragazza in condizioni gravi. La comunità è sotto shock mentre forze dell'ordine e soccorritori lavorano senza sosta per gestire l'emergenza e chiarire le cause di questa drammatica vicenda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa incresciosa situazione.

Nel centro di Terracina, localit√† balneare e turistica in provincia di Latina, per cause ancora da chiarire, √® crollato il tetto del ristorante "Essenza" e sette persone sono rimaste ferite nel crollo. Tra loro c'√® una ragazza in gravi condizioni. I feriti sono stati tutti portati negli ospedali della zona.¬†¬†Sul posto ci sono carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'intera area √® stata chiusa al traffico.¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Latina, crolla il tetto di un ristorante a Terracina: 7 feriti. Grave una ragazza

