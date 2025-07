Assunti come vincitori del Concorso PNRR1 | come comunicare l’avvenuta abilitazione Chiarimenti

Sei stato tra i vincitori del concorso PNRR1 e desideri comunicare ufficialmente la tua abilitazione? È fondamentale seguire correttamente le procedure per trasmettere questa importante informazione agli Uffici Scolastici di competenza. In questa guida ti forniremo tutte le indicazioni necessarie per adempiere con successo a questo obbligo, assicurandoti una comunicazione chiara e puntuale. Scopri come procedere e garantire un archivio impeccabile della tua abilitazione.

I docenti vincitori del concorso PNRR1, indetto con DDG n. 25752023, devono comunicare il conseguimento dell’abilitazione agli Uffici Scolastici di competenza. Di seguito una breve guida operativa per adempiere correttamente all’obbligo di trasmissione della documentazione richiesta. L’obbligo di comunicazione dell’avvenuta abilitazione I docenti assunti a seguito del concorso PNRR1 (DDG n. 25752023) che al momento . Assunti come vincitori del Concorso PNRR1: come comunicare l’avvenuta abilitazione Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

