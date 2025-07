Wimbledon Sinner ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov | Non mi sento un vincitore

Un sogno spezzato, un cammino che avrebbe potuto riscriversi ma si è interrotto in modo amaro. A Wimbledon, Jannik Sinner si trova ai quarti di finale grazie al ritiro di Dimitrov, ma la vittoria non ha il sapore di trionfo: è un arrivederci amaro, segnato dall'incertezza e dal cuore in sospeso. La sua corsa nei Championships continua, ma questa volta il vero vincitore è la speranza di un ritorno più forte di prima.

Un finale che nessuno avrebbe voluto. Almeno non così. Ai quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton ci va Jannik Sinner, ma solo per il ritiro di Grigor Dimitrov che, sopra di due set, si è dovuto fermare per un problema ai pettorali. Per il numero uno al mondo un match tutto in salita, con il bulgaro più in palla, sopra 6-3, 7-5, fino a che dopo un servizio sul 2-2 si è accasciato a terra toccandosi il petto. Dopo l’intervento del fisioterapista e il ritorno degli spogliatoi in lacrime, la decisione di lasciare il campo. Sinner al termine del match: «Non mi sento un vincitore». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, Sinner ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov: «Non mi sento un vincitore»

