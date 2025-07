L’imbarazzo di Sinner dopo il ritiro di Dimitrov in lacrime | Non mi sento vincitore L’azzurro gli porta le borse nello spogliatoio – Il video

L'imbarazzo di Sinner al ritiro di Dimitrov ha emozionato il pubblico di Wimbledon: il nostro campione, visibilmente commosso, si è scusato con il bulgaro e si è preso cura di lui, portandogli le borse nello spogliatoio. Un gesto di grande umanità che mostra la vera essenza dello sport. La scena, arrivata quasi alle lacrime, ci ricorda quanto siano importanti i valori di rispetto e solidarietà nel tennis.

Si è quasi scusato Jannik Sinner davanti al pubblico di Wimbledon e con Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha abbandonato la sfida degli ottavi al terzo set contro il numero uno al mondo, in vantaggio di due e praticamente con la partita in pugno. Salvo poi lasciare il campo in lacrime, dopo un improvviso infortunio in fase di battuta. Il discorso di Sinner dopo il ritiro di Dimitrov. Sinner ha accompagnato Dimitrov agli spogliatoi portandogli le borse. «Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato negli ultimi due anni – ha detto Sinner – È un buon amico, ci conosciamo bene e vederlo così fa male. 🔗 Leggi su Open.online

