Concorso PNRR 2 infanzia e primaria | graduatorie utili per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Concorso PNRR 2 infanzia e primaria | graduatorie utili per le assunzioni 2025 26

Le graduatorie del concorso PNRR 2 per infanzia e primaria, pubblicate recentemente, rappresentano un passo fondamentale verso le assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2025/26. Questo importante aggiornamento apre nuove opportunità per i docenti e segna una svolta nel rafforzare il sistema scolastico nazionale. Scopriamo insieme come queste graduatorie influenzeranno il futuro dell’istruzione e le prossime fasi del percorso di assunzioni.

Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 per docenti di infanzia e primaria (DDG n. 25762023). Si avvia il percorso per le assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 202526, una fase cruciale questa per il sistema scolastico nazionale. La formazione delle graduatorie del Concorso PNRR 2 infanzia e primaria Le graduatorie finali dei . Concorso PNRR 2 infanzia e primaria: graduatorie utili per le assunzioni 202526 In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, ha avviato la pubblicazione delle prime graduatorie in preparazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/26.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 dei docenti di infanzia e primaria. Gli elenchi saranno utili ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2025/26.

Candidato vince concorso PNRR per più classi di concorso: ne sceglie una, come e quando potrà passare ad insegnare sull’altra - Il docente, che accetta il ruolo in una delle due classi di concorso relativamente alle quali ha vinto il concorso, potrà passare sull'altra (classe di concorso) tramite passaggio di ruolo/cattedra op ... Scrive orizzontescuola.it