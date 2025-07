Marche Consiglio | l’ordine del giorno per l’8 luglio

Il Consiglio regionale si riunisce martedì 8 luglio alle ore 10 per affrontare un ricco ordine del giorno, tra interrogazioni e importanti proposte di legge. Tra i temi principali, l’esame della nuova normativa sul Servizio sanitario regionale e due atti amministrativi fondamentali: la classificazione del territorio per la qualità dell’aria e il Programma triennale 2025/2027. Un appuntamento cruciale per il futuro della nostra regione, che richiede attenzione e partecipazione attiva.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 8 luglio a partire dalle ore 10. All'ordine del giorno, dopo lo spazio dedicato allo svolgimento delle interrogazioni, l'esame di una proposta di legge in materia di Servizio sanitario regionale. Due gli atti amministrativi all'attenzione dell'Aula, il primo relativo alla classificazione del territorio ai fini della qualità dell'aria, il secondo riguardante il Programma triennale 20252027 dei lavori pubblici e l'elenco annuale del 2025. A seguire una serie di pdl iscritte ai sensi del Regolamento interno e proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web dalla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

