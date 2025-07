Reazione a Catena nel 2023 | dove sono stati beccati Gli Appuntamenti | il caso

Nel 2023, Reazione a Catena ha riservato sorprese sorprendenti, svelando un autentico caso di "appuntamenti" nascosti dietro le quinte. I nuovi campioni, Leonardo, Biagio e Riccardo, avevano già calcato il palco con un nome diverso, "I Viceversa", come rivelano i social. La loro partecipazione precedente, con Marco Liorni alla conduzione, si intreccia ora alla vittoria attuale, dimostrando che nel gioco della memoria tutto torna... e i misteri ancora non sono finiti.

"Gli Appuntamenti" sono di casa a Reazione a Catena. I nuovi campioni del programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno avevano già partecipato alla trasmissione, ma con un nome differente. Basta spulciare i social per capirlo. Leonardo, Biagio e Riccardo avevano partecipato al game show nel settembre 2023, quando alla conduzione c’era ancora  Marco Liorni. In quel caso si chiamavano I Viceversa. Il caposquadra era sempre Biagio, che già in quella occasione aveva raccontato al pubblico le origini toscane sue e di Riccardo, mentre Leonardo rappresentava le Marche. Nel 2023, però, la loro avventura era durata poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it