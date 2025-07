Bimbo di 4 anni aggredito da pitbull | vacanza choc la verità sui padroni

Una tranquilla vacanza familiare si è trasformata in un incubo a Fermo, nelle Marche, quando un bambino di appena quattro anni è stato vittima di un'aggressione da parte di un pitbull. L'incidente, avvenuto nel quartiere di Lido Tre Archi, ha suscitato sgomento e sollevato importanti interrogativi sulla responsabilità dei proprietari e sulla sicurezza pubblica. È fondamentale fare chiarezza sulle circostanze di questo grave episodio, per tutelare i più vulnerabili e prevenire tragedie simili in futuro.

Una tranquilla vacanza familiare si è trasformata in una tragedia a Fermo, nelle Marche, dove un bambino di quattro anni è stato gravemente ferito da un pitbull. L'aggressione, avvenuta in pieno giorno nel quartiere di Lido Tre Archi, ha scosso profondamente la comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza e la responsabilità nella gestione dei cani di grossa taglia. Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava con la famiglia in una casa vacanza. Sarebbe bastato un passo fuori dalla porta dell'appartamento perché il cane, senza alcun preavviso, lo attaccasse violentemente. Il pitbull lo ha colpito al fianco, poi lo ha sbattuto più volte contro il muro e il pavimento.

