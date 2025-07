Europei femminili Italia-Portogallo 1-1 Girelli non basta la qualificazione si decide con la Spagna

Un'emozione che ha fatto battere il cuore, ma non basta. Cristiana Girelli, con un gesto da vera fuoriclasse, aveva acceso la soglia della speranza, tuttavia l'Italia si ferma sul 1-1 contro il Portogallo a Ginevra. La qualificazione si deciderĂ ora nello scontro decisivo con la Spagna, dove ogni dettaglio farĂ la differenza tra sogno e delusione.

