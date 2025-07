Sebastiano Esposito Inter può essere addio Cagliari in pole per l’attaccante ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Il futuro di Sebastiano Esposito si fa sempre più incerto: l’attaccante dell’Inter, con il contratto in scadenza tra meno di un anno, potrebbe presto cambiare aria. Cagliari è in pole position, ma la Fiorentina non resta a guardare. Le ultime indiscrezioni dipingono un quadro di grande fermento, dove le decisioni finali sono ancora da definire. Scopriamo insieme quale sarà la prossima destinazione di questo promettente talento.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Sebastiano Esposito non resterà all' Inter, in quanto il suo contratto scadrà tra meno di un anno e il giocatore si sente pronto per una nuova avventura. Dopo vari sondaggi da parte di diversi club, Esposito è vicino a lasciare i nerazzurri, e il futuro sembra sempre più lontano da Milano. La Fiorentina è stata la prima a farsi avanti per il giovane attaccante, seguita da un interesse da parte del Parma e, successivamente, del Cagliari.

