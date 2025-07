Calciomercato Inter Luca Marchetti | Piacciono Ederson e Leoni il piano sul mercato è questo Tutto dipende da una cosa

L’Inter si prepara a scrivere il proprio futuro di mercato, con Luca Marchetti di Sky Sport che svela i piani dei nerazzurri. Piacciono Ederson e Leoni, ma tutto dipende da una variabile fondamentale: le uscite. Con Chivu e i dirigenti in riunione, il club lavora per rafforzarsi, concentrandosi soprattutto sulla partenza più probabile. La strategia è chiara: solo liberando posti e risorse, l’Inter potrà puntare ai grandi colpi.

Oggi Cristian Chivu e i dirigenti dell' Inter si sono incontrati in sede per fare il punto sulla situazione del mercato in vista della nuova stagione. Come riferito da Luca Marchetti di Sky Sport, le prossime mosse del club nerazzurro dipenderanno principalmente dalle uscite. La partenza più probabile rimane quella di Hakan Calhanoglu, anche se, al momento, l'Inter non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale per il centrocampista turco. Marchetti ha aggiunto che, prima del Mondiale, l'Inter aveva in programma di cedere i giocatori che non erano considerati centrali nel progetto: Sebastiano Esposito, Asllani e Buchanan sono tra i più papabili per un'uscita.